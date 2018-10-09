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فن

فاطمة ناصر: سعيدة بجوائز مصطفى زاد

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 01:10 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
عبرت الفنانة التونسية فاطمة ناصر عن سعادتها بمشاركة فيلمها التونسي مصطفى زاد، في المسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط بالإضافة لفوزه بجائزتي أفضل ممثل وجائزة لجنة التحكيم الخاصة.

الفيلم تأليف وإخراج نضال شطا ويشاركها بطولته عبد المنعم شويات.

كانت فاطمة قد حصدت الكثير من ردود الفعل الإيجابية عن مشاركتها في حدوتة ٦٠٤ ضمن قصص قسمتي ونصيبك الجزء الثاني والذي شاركت في بطولتها كل من حنان مطاوع وايهاب فهمي وتاتيانا نديم وتأليف عمرو محمود يس وإخراج أكرم فريد.

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