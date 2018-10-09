عرفات: مكتب فرنسي يتولى دراسات مشروعات النقل فى المنصورة..فيديو

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، أن الدراسة الخاصة بمشروعات النقل بمدينة المنصورة مع شركة فرنسية، في منتهى الأهمية، حيث بموجبها يتم تحديد أنسب الوسائل الحضارية ليتم تنفيذها داخل المدينة وربطها بمدينة المنصورة الجديدة.



ومن جانبه أشار ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، خلال تقرير عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، اليوم، الثلاثاء، أن تلك الدراسة تم الإتفاق على إجرائها خلال زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا، حيث تم طرح فكرة لإقامة مترو أنفاق المنصورة ، وقامت الحكومة بترسية تنفيذ الدراسة على مكتب فرنسي سيجريها في غضون أربعة أشهر.



وأردف "روماتيه" أن المشروع ممول بالكامل من خلال منحة لا ترد من الحكومة الفرنسية، حيث المرحلة الأولى سوف تتكلف أكثر من 10 ملايين جنيه مصري.

