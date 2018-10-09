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حماية المستهلك: الأجهزة الكهربائية تحتل أكبر نسبة من الشكاوى..فيديو

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 01:15 م
صدى البلد
شيماء مجدي
أكد جمال عبد الحميد مدير إدارة التحريات بجهاز حماية المستهلك،أن اليوم المفتوح مبادرة أطلقها جهاز حماية المستهلك بهدف حل مشاكل المواطنين بشكل فورى،موضحًا أن السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية احتلت أكبر نسبة من الشكاوى في اليوم المفتوح.

وأشار"عبد الحميد" خلال استضافته ببرنامج"صباح الورد" والمذاع عبر فضائية "تن"،اليوم الثلاثاء،إلى أن السيدات أصحاب العدد الأكبر فى شكاوى اليوم المفتوح.

ونوه" مدير إدارة التحريات بجهاز حماية المستهلك"إلى أن بعض مشاكل المواطنين تم حلها أمس فورًا باليوم المفتوح.

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