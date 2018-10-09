محمد شريف: سعيد بلقب البديل الهداف في الأهلي

أبدى محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى حزنه لخسارة الفريق 3-4 أمام الاتحاد السكندري أمس الأول في مسابقة الدوري.



وأضاف شريف: «لم نكن موفقين في هذا اليوم وصادفنا سوء حظ كبير حرمنا من تحقيق الفوز رغم إهدارنا العديد من الفرص».



وأوضح أن الخسارة أمام الاتحاد جاءت في توقيت مناسب من أجل تصحيح الأخطاء والوقوف على السلبيات لتجنبها في المرحلة المقبلة.



وأشار إلى أن الفريق مقبل على مباراة مهمة أمام الترسانة غدًا، في مسابقة كأس مصر، وبالطبع هي بطولة مختلفة نتطلع للسير فيها بخطى ثابتة وناجحة كما هو الحال في الدوري والبطولة العربية ودوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى أننا سنكون على موعد مع مباراة تبقى الأهم بالنسبة لنا وهي مواجهة وفاق سطيف الجزائري يوم 23 أكتوبر الجاري في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وعبر عن سعادته بثقة الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون فيه،والدفع به بديلًا في مباراة الاتحاد السكندري التي شهدت تسجيله هدفًا فور مشاركته مباشرة .



وذكر أنه يتدرب بقوة انتظارا للحصول على فرصة للمشاركة،معربا عن سعادته بنجاحه في تسجيل الأهداف بمجرد مشاركته كبديل كما حدث في مباراة النجمة اللبناني بالبطولة العربية والتي أقيمت في بيروت، أو مؤخرًا أمام الاتحاد السكندري.



وأشار محمد شريف إلى أنه يتمنى الحصول على فرصته كاملة، وأن يتواجد بشكل أكبر في المباريات؛ من أجل المساهمة مع زملائه في تحقيق الانتصارات، ولكنه في النهاية يحترم الرؤية الفنية للفرنسي باتريس كارتيرون.



وأضاف أنه سعيد بلقب البديل الهداف، مؤكدًا ان «الأهداف رزق» ، ولكنه في الوقت نفسه يتطلع لمزيد من المشاركات الأساسية مع الفريق؛ من اجل وضع بصمة قوية له مع الفريق.



وذكر محمد شريف أن المشاركة كبديل تكون أصعب كثيرًا من المشاركة بشكل أساسي، خاصة في ظل الضغوط التي تقع على اللاعب، خاصة حال تأخر النتيجة كما حدث في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة.



وأشار: «عندما تشارك أساسيًا منذ البداية تكون الضغوط قليلة إلى حد ما، خاصة أنك تمتلك فرص التسجيل في أي وقت من المباراة بخلاف عندما تشارك بديلًا ولوقت محدود تكون مطالبا وقتها بتقديم كل شيء في الدقائق التي تشارك بها ومع أي خطأ ترتكبه تزداد الضغوط، وهو الأمر الذي يؤثر على الأداء بشكل عام» .