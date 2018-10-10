إقبال متزايد على التقدم لمسابقة التأليف المسرحي عن الانتماء الوطني

يستقبل المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يوميا المتقدمين لمسابقة التأليف المسرحي "الانتماء الوطني" بعد مد فترة التقدم حتى 30 نوفمبر2018 وذلك بمقر المركز الكائن بـ 9 ش حسن صبرى بالزمالك.





يذكر أن الفائز بالمركز الأول سيتم منحه مبلغ 15000 جنيه والمركز الثاني 12000 جنيه والمركز الثالث 10000 جنيه.





وتتضمن شروط المسابقة:





أن يكون النص معُبرًا عن الانتماء الوطنى، على سبيل المثال: إحدى بطولات الجيش المصرى منذ عصر الفراعنة وحتى الآن فى الدفاع عن أرض مصر،تاريخ وبطولات الزعماء الوطنيين ودورهم فى النضال، البطولات والتضحيات التى تقدمها مصر (شعب - جيش - شرطة) فى مواجهة الإرهاب،العلماء المصريون الذين رفعوا اسم مصر عاليًا، وخدموا مجتمعهم والبشرية من خلال العلم، سواء داخل مصر أو خارجها.





ويتم التقدم بعمل واحد فقط لكل مؤلف على أن يرفق مع النص ملخص عام لفكرة العمل فيما لا يزيد عن صفحة واحدة مع كتابة اسم العمل والمؤلف على الغلاف فقط ويمنع كتابته فى الصفحات الداخلية، ويكون النص المرشح للمسابقة جديدًا، لم يسبق فوزه فى مسابقة أخرى، ولم يسبق نشره بأي وسيلة أو تقديمه في عرض مسرحى.





وأخيرا للمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية الحق فى نشر النصوص الفائزة ضمن مطبوعاته لمدة خمس سنوات، ولا يحق لأصحاب النصوص الفائزة أو أى جهة أخرى نشر هذه النصوص إلا بعد مرور هذه المدة والتى تبدأ بإعلان نتائج المسابقة كما لا يحق للمتسابق استرداد النسخ المُقدمة سواء فازت أو لم تفز.





وإجراءات المسابقة :

*تقدم المتسابق بعدد 6 نسخ ورقية مقاس A4 ونسخة إلكترونية على CD.

*تقديم كل متسابق صورة من بطاقة الرقم القومى مع سيرة ذاتية مختصرة لإدارة المسابقة، موضحًا بها طريقة التواصل (العنوان بالكامل – أرقام التليفونات – الإيميل).

*لجنة التحكيم قراراتها نهائية.