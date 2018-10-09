المقرحي: جار العمل على إبادة بقايا التنظيمات الإرهابية .. فيديو

قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن بيان وزارة الداخلية حول ضبط إرهابيين في العريش يأتي في إطار جهود الضربات الاستباقية التي تؤدي إلى الإجهاض المبكر للعمليات الإرهابية أو الاعداد الإرهابي التي يقوم بها بقايا الإرهابيين في سيناء.



وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة والشرطة أحكموا سيطرتهم الكاملة على شمال ووسط سيناء بدليل توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإرهابية وإجهاض مخططاتهم، وبداية العام الدراسي بشكل منتظم هناك وهو ما يؤكد أن المنطقة أصبحت تحت السيطرة هناك.



وأكد أن البقايا من التنظيمات الإرهابية جار العمل على إبادتها والدليل تصفية الكثيرين منهم خلال الفترة الأخيرة، والنجاح في قطع وسائل الإمداد على الارهابيين.