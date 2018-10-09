برلماني يطالب بمنع استيراد السجائر الإلكترونية

طالب النائب ماجد طوبيا، بتشديد الرقابة على الجمارك لمنع دخول السجائر الإلكترونية لمصر، لافتا إلى أن هناك قرارا دوليا بعدم دخولها ولكن هناك تحايل يتم فى هذا الصدد على القانون، وذلك من خلال استخراج تصاريح لها على اساس انها أجهزة وقطع غيار تكنولوجية، وبهذا التصاريح يُسمح لها بالدخول لأرض الوطن بشكل عادى.



وأوضح طوبيا فى بيان له اليوم، ان منع دخول السجائر الإلكترونية مصر نهائيا يصب فى المصلحة العامة للشباب، خاصة وأن وفقا لآخر احصائيات هناك ما يقرب من 20% من البالغين مدخنين 40% منهم رجال و2% سيدات، وغالبية المدخنين الشرهين هم من الشباب والسيدات والفئات الأقل تعليما، وهذا الأمر يجعلنا مطالبين بحملات توعية من خلال كافة وسائل الإعلام لتويعة هؤلاء الشباب مخاطر التدخين بشكل عام والإلكترونى الذى انتشر فى الآونة الأخيرة بشكل خاص.



وأشار النائب، إلى أن السجائر الإلكترونية تمثل قنبلة موقوتة بجانب الاضرار التى تتسبب فيها لصحة المواطن، فالكثير منها انفجر فى وجه بعض المواطنين واصابة بعاهات مستديمة فى الوجه، بالإضافة إلى ما تسببه من إدمان لمادة النيكوتين بالرغم من احتواء التدخين الإلكترونى على كميات أقل من النيكوتين يبقى احتمال ادمان النيكوتين قائما مع زيادة مرات التدخين، والمتعة الزائفة بممارسة هذه العادة، وحساسية الجهاز التنفسى، حيث تزداد نسبة حساسية الجهاز التنفسى، ونوبات الربو الشعبى، وذلك لاحتواء التدخين الإلكترونى على مادة الجليسرول، وبروبيلين جريسلول بنسب عالية وكذلك إضافة النكهات المتعددة.