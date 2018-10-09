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توك شو

محافظ الدقهلية: لجنة من كوادر الجامعة تشارك في دراسة مترو المنصورة..فيديو

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 01:18 م
الدكتور كمال جاد
الدكتور كمال جاد شاروبيم
توك شو
قال الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، أنه سوف يقدم الدعم اللوجيستي للفريق الإستشاري المعني بدراسة مشروعات النقل بمدينة المنصورة.

وأَضاف " شاروبيم" خلال تقرير عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، اليوم، الثلاثاء، أن هناك عددا كبيرا من الكوادر القوية في جامعة المنصورة سوف تشارك في تلك الدراسات.

يذكر أن تلك الدراسة خاصة بإنشاء خطوط جديدة لمترو الأنفاق لأول مرة خارج حدود القاهرة الكبرى، بتمويل كامل من الحكومة الفرنسية كمنحة لا ترد.

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