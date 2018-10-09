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رياضة

حلويش رئيسا للبروتوكول ونصر للجنة المدربين بالاتحاد العربي للكاراتيه

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 01:14 م
صدى البلد
عمرو الحلواني
اعتمد الاتحاد العربي للكاراتيه، خلال اجتماعه على هامش استضافة مصر للبطولة العربية الثانية عشر للرجال والسيدات بالقاهرة، برئاسة الدكتور إبراهيم القناص، وأعضاء المكتب التنفيذي تعيين الدكتور علاء حلويش، رئيسًا للجنة المراسم والبرتوكول.

كما تم تعيين السيد نصر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه لرئاسة لجنة المدربين بالاتحاد العربي للكاراتيه.

وأعرب الدكتور حلويش عن شكره للاتحاد العربي الكاراتية علي ثقته و تقديره و ألمح إلي أنه سيبذل قصاري جهده مع الاتحاد في المهمة التي أوكلت إليه.. لتحقيق الهدف المطلوب والمساهمة في تطوير الكاراتيه في البلاد العربية.

وقال رئيس لجنة المراسم و البروتوكول بالاتحاد العربي للكاراتيه، إن اللعبة تطورت كثيرا في البلاد العربية وبدأت تأخذ اهتمامًا كبيرا لاسيما بعدما أصبحت لعبة أولمبية.

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