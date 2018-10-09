نصر أكتوبر عزة وكرامة للعرب بثقافة قنا

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة قنا.



فأقيم بقصر ثقافة الشهداء بعزبة الألفى ورشة فنون تشكيلية بعنوان (الرسم بألوان الفبركاستل) بمدرسة الحسيني الابتدائية، وأشرف عليها عبدالله أبو المجد مدرس التربية الفنية.



وأقامت مكتبة الحلفاية بحرى، ورشة فنية بعنوان "تعليم الخط العربي" للأطفال لمدة أربعة أيام فى مدرسة الشيخ على الابتدائية للتعريف بأنواع الخطوط.



وعقد قصر ثقافة قنا محاضرة بعنوان "دور الحملات الإعلامية فى التوعية بقضايا المجتمع" حاضر فيها د. محمد محفوظ بكلية الإعلام جامعة جنوب الوادي، حيث تحدث عن أهم الحملات الإعلامية التى كان لها دور في تنمية المجتمع ثقافيًا واجتماعيًا وصحيًا وضرب الأمثلة للحملات التي كانت لها الأثر الإيجابي فى المجتمع كحملة تطعيم الأطفال وحملة مكافحة المخدرات ومكافحة البلهارسيا والزيادة السكانية وحملة لا ختان الإناث ومحو الأمية.



وفي إطار احتفالات نصر أكتوبر، أقام قصر ثقافة أبو دياب محاضرة ثقافية تحت عنوان "نصر أكتوبر عزة وكرامة للعرب" وذلك بمدرسة الشهيد محمد أنور جمعة الثانوية بأبو دياب، حيث ألقى المحاضرة حسن عبدالرحيم سليم مدرس أول التاريخ بالمدرسة وشارك فيها أيضًا سيد عطا مدرس أول انجليزى، والذين تحدثوا عن بداية الاحتلال وخط بارليف وأسطورته التي تحطمت على أيدي خير أجناد الأرض والقيادات التي شاركت في حرب أكتوبر وبطولات الجنود المصريين الذين قهروا عدوهم وارغموهم علي التقهقر إلى الوراء وتحطيم قولهم أنهم شعب لا يقهر.



وفي إطار اهتمام الدولة ووزارة الثقافة بذوى الاحتياجات الخاصة، استمرت فعاليات ورشة الأشغال اليدوية لذوى الاحتياجات الخاصة المقامة بالمكتبة الثقافية للطفل والشباب بأبو مناع بحري، حيث قام الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، بتنفيذ بعض الأعمال اليدوية، بمعاونة مشرفة الورشة أمل محمود والتي قامت بشرح عمل بعض الأشكال من ورق الفوم، وتصميم بعض الأعمال اليدوية من أشياء تم استخدامها من قبل للاستفادة منها.



عقد بيت ثقافة نقادة محاضرة بعنوان "الآثار السياسية والاقتصادية لحرب أكتوبر 1973" ألقاها عبد الناصر شاكر، حيث تحدث عن العوامل الاقتصادية والإجتماعية التى كانت في مصر قبل وبعد حرب أكتوبر والانتقال من المرحلة الاشتراكية إلى مرحلة الرأسمالية وكذلك تحول مصر من مرحلة المنبر الواحد إلى مرحلة الأحزاب السياسية.