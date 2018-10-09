الصحة: زيادة عدد الأطباء في نقاط مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بزيادة أعداد الأطباء المشاركين في مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية بعدد من نقاط المسح، بمحافظة بورسعيد، نظرا لما وجدته من إقبال كثيف من المواطنين على المبادرة.





جاء ذلك خلال زيارتها التفقدية، اليوم، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور علاء حشيش، ممثلًا عن منظمة الصحة العالمية، والدكتور عمر الشلقانى، ممثلًا عن البنك الدولي ، لنقاط المسح بمستشفى النساء والولادة بالمسح البحري، ووحدة عمرو بن الخطاب الصحية، ومركز الرعاية الأولية الكويت، لمتابعة سير المبادرة الرئاسية.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وزيرة الصحة وجهت وكيل وزارة الصحة ببورسعيد بإعطاء الشباب المشاركين في المبادرة شهادات تقديرية، تحفيزا لهم، طبقا لتوجيهات الرئيس فى هذا الشأن.





وأشار إلى أن وزيرة الصحة والسكان، اطمأنت على سير العمل في نقاط المسح، وراجعت مخزون كواشف المسح، والأدوية الخاصة بعلاج فيروس"سى"، فضلا عن متابعة نظام التسجيل الالكتروني لبيانات المرضى على "التابلت" الخاص بالمبادرة، مشيدة بجهود العاملين والقائمين على المبادرة الرئاسية.





ولفت إلى أن وزيرة الصحة والسكان، استمعت لردود أفعال المواطنين والتي جاءت إيجابية مشيدين بالخدمة الطبية المقدمة لهم قائلين "ديه اكبر فرحه"، كما أكدت الوزيرة أن الإقبال على المبادرة منقطع النظير، وفى زيادة مستمرة، مشيدة بدور المحافظين والمجتمع المدني، وأعضاء مجلس النواب، والقيادات التنفيذية، في حشد المواطنين للاطمئنان على أنفسهم وأسرهم.





جدير بالذكر أن محافظة بورسعيد إحدى محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية والتي انطلقت يوم الإثنين الموافق الأول من شهر أكتوبر الحالي في 9 محافظات ويستمر عملها حتى شهر نوفمبر 2018.



