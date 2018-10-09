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منوعات

عروس تحتفل بفستان الزفاف على قبر خطيبها.. صور

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 01:15 م
صدى البلد
أحمد شريف
ارتدت عروس فستان زفافها لزيارة قبر خطيبها في اليوم الذي كان من المفترض أن تتزوجه فيه.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، تظهر صور مؤلم جيسيكا بادجيت وهي راكعة أمام قبر خطيبها كيندال جيمس مورفي في 29 سبتمبر.

وكان جميس الذي كان يعمل كرجل إطفاء بولاية إنديانا الأمريكية مات بشكل تراجيدي في نوفمبر 2017 عندما قام زميله كولبي بليك بتحطيم سيارته بعد اصطدامها بثلاث سيارات أخرى أثناء ردهم على مكالمة.

واوضحت الصحيفة ان صديق العريس المتوفي ، لم يصاب في الحادث ولكن يزعم أن مستوى الكحول في الدم كان بنسبة 21٪ وهو أكثر من ضعف الحد القانوني .08 خلال الحادث مما أدى إلى وفاة صديقه في يوم زفافه.

تكريمًا لذكرى زوجها، عرضت جيسيكا عدة صور لأحذية خطيبها مورفي، وزاره قبره، وهي واضعة معداته لمكافحة الحرائق وهي برفقة أحبائه.
عروس تحتفل بفستان الزفاف على قبر خطيبها.. صور
عروس تحتفل بفستان الزفاف على قبر خطيبها.. صور
عروس تحتفل بفستان الزفاف على قبر خطيبها.. صور
عروس تحتفل بفستان الزفاف على قبر خطيبها.. صور
عروس تحتفل بفستان الزفاف على قبر خطيبها.. صور
عروس تحتفل بفستان الزفاف على قبر خطيبها.. صور
عروس تحتفل بفستان الزفاف على قبر خطيبها.. صور
عروس تحتفل بفستان الزفاف على قبر خطيبها.. صور

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