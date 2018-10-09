صبري فواز: المسرح صاحب الفضل الأول علي.. وهذا ما طلبته من أحمد زكي

حل الفنان صبري فواز، ضيفًا على برنامج "مزنوق فين" مع الإعلامي صبري زكي على راديو "إينرجي"، في لقاء تناول ولع "فواز" بالمسرح وبداياته الفنية، ونجاحاته في السينما والتليفزيون.



وقال "فواز" خلال الحلقة: "الفضل الأول للمسرح، أعطانا مساحة للتعرف على الذات والتعامل مع الآخرين حتى على خشبة المسرح، وعلى مستوى التقنيات علمنا كيفية النطق والحركة والسيطرة على المئات أو الآلاف الحاضرين في الصالة، كيف نتبادل المشاعر، أعطانا خبرة غنية للغاية، وأستاذي في هذه المرحلة هو نبيل الألفي، وأحد واضعي مناهج معهد الفنون المسرحية، وهو أستاذ في تدريس التمثيل".



وأضاف: "البداية الفنية استغرقت وقتا طويلا "لكن كله بأوانه"، بدأت بأعماله قوية مثل الوسية وليالي الحلمية وأم كلثوم".



وعن آخر مشهد بينه وبين أحمد زكي في فيلم "أيام السادات" قال: "طلبت منه صراحة: أنا عايز أمثل قدامك وعيني في عينك، فقاللي طب تعالى نشوف ممكن نعمل إيه في المشهد الأخير، المشهد اللي كنت بقول له فيه أنا مش عايز أتحاكم بسببكم".



وتابع: "زوجتي هي حبي الأول، وأكبر تحدي في علاقتنا هو أن ننجو وسط كل هذه الظروف، ونصبح أشخاصًا أسوياء".



واختتم حديثه بالقول: "أحمد السقا وأحمد حلمي وأحمد عيد ومها أحمد ومجدي كامل دفعتي في معهد للفنون المسرحية، ومن خارج المسرح، خالد الصاوي وخالد صالح ومحمد سعد ونادر صلاح الدين جيلي".