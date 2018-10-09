أهالى الحى العاشر يشكون انتشار تلال القمامة حول المدارس

تسيطر على أهالي منطقة الحي العاشر، حالة من الاستياء والغضب، وذلك بسبب محاصرة القمامة لمدرسة ابتدائية.



في البداية قال "محمد طه" ولي أمر طالب بالمدرسة إن مشهد القمامة والنفايات مشهد يراه يوميًا أمام المدرسة، موضحًا أن انتشار القمامة بجانب أسوار المدرسة يؤثر عليهم سلبيًا داخل الفصول لما ينتج عنها روائح كريهة.



وأضاف "عبدالغني" أن أمر القمامة أمام أسوار المدارس بات في غاية التردي، فالمسؤولون عن المدارس يديرون ظهورهم عن تلك المشكلة، معللين أن هناك أحياء وهذا دورهم.



وأشار "طه علي" إلى أن ما تشهده أسوار المدرسة ناتج عن سلوك الأهالي داخل المناطق العشوائية التي توجد بها المدرسة، مؤكدا أن الحي هو المسؤول عن تلك المهزلة.



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