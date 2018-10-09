إعدام طن رنجة وسردين غير صالح للاستخدام الآدمي في حملة بمدينة تلا

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية حملة مكبرة للمرور علي المحلات والتأكد من صحة المنتجات المقدمة للمواطنين، حيث تمكنت الحملة من ضبط طن أغذية فاسدة باحد محلات بيع الرنجة والسردين المالح وعلي الفور تم اعدامهم بمقلب تلا.



كما تم تحرير 15 محضر شهادة صحية للمخالفين بالقرار الوزاري رقم 97 لسنة 96 ،كما تم عمل 5 محاضر اشتراطات صحية للمخالفين.



وأكد مسئولو الطب البيطري عن استمرار الحملات بصور دورية ومكثفة للوقوف لكل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين .