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رياضة

فيدرر يسترجع ذكريات مسيرته الاحترافية ويكشف عن الهزيمة المؤلمة

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 01:17 ص
صدى البلد
نور عادل
استرجع السويسري روجيه فيدرر، بعض الذكريات الخاصة بمسيرته الاحترافية، في حوار خاص مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أمس الثلاثاء. 

وعند سؤاله عن أكثر نقطتين يتذكرهما جيدًا، قال النجم السويسري: "سددت كرة خلفية تمكنت بها من إنقاذ نقطة لخسارة المباراة في المجموعة الرابعة في نهائي ويمبلدون عام 2008 أمام رافاييل نادال". 

وأضاف: "ربما ليست تلك التسديدة الأفضل لي، لكنها كانت مهمة للغاية، ومكنتني من خوض المجموعة الخامسة ودخول تلك المباراة، التاريخ. أما ثاني تسديدة فكانت تسديدة من بين القدمين أمام دابول بأمريكا المفتوحة 2010. 

وتابع فيدرر: "كانت التسديدة صعبة للغاية لابتعادي كثيرًا عن الشبكة". 

وعن أكثر هزيمة مؤلمة في مسيرته، قال فيدرر: "لم تكن نهائي ويمبلدون 2008، بل خسارتي أمام هاس في أولمبياد سيدني بنصف النهائي". 

وواصل السويسري: "عقب تلك الخسارة، لم أتمكن من التوقف عن البكاء، فالهزيمة أثرت علي بشدة، ولم أتمكن بعدها بيوم من الفوز بالميدالية البرونزية".

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