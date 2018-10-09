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مرصد الإفتاء: أفغانستان تحتل المرتبة الأولى في مؤشرالإرهاب

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 01:11 م
صدى البلد
محمد شحتة
أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أنه رصد في مؤشر الإرهاب الأسبوعي -الذي يهتم بتتبع العمليات الإرهابية ورصدها وإجراء تحليل لها، واستشراف مستقبل المناطق التي تشهد عمليات إرهابية- (21) عملية إرهابية تم تنفيذها خلال الأسبوع الأول من أكتوبر استهدفت (13) دولة مختلفة.

وأوضح ان الدول هي: أفغانستان، والصومال، ومالي، والعراق، والكونغو، والهند، واليمن، وباكستان، وبوركينا فاسو، وتركيا، وتشاد، وتونس ونيجيريا) في مناطق جغرافية متباعدة نفذتها 9 جماعات متطرفة مختلفة التوجُّه، إلى جانب الاشتباه في قيام 4 تنظيمات أخرى بعدة عمليات لم يَتبنَّها أي تنظيم.

وذكر انه راح ضحية تلك العمليات الإرهابية 110 قتلى، و 104 جَرْحى؛ الأمر الذي يؤشر على زيادة خريطة العمليات الإرهابية خلال فترة الرصد مقارنة بالأسبوع السابق من نفس الشهر الذي رُصدت فيه 17 عملية إرهابية، راح ضحيتها 89 قتيلًا و97 مصابًا.

وأوضح المرصد أنه بمسح نمط العمليات الإرهابية المنفذة خلال فترة الرصد، وجد أن ثُلث تلك العمليات كانت عبر هجمات مسلحة على قوات عسكرية وأفراد مدنيين، ففي 2 أكتوبر، شن مسلحو طالبان سلسلة من الهجمات المنسقة والعنيفة، استهدفت نقاط تفتيش تابعة لقوات الأمن في مقاطعة (نيمروز) ومقاطعة (قندهار) ومقاطعة (فارياب)، وأسفرت عن مقتل 9 من قوات الأمن وإصابة 10 آخرين، فيما قُتل ما لا يقل عن 4 من مقاتلي الحركة. وكذلك في 4 أكتوبر، هاجم مسلحون ينتمون إلى جماعة رعاة قبائل الفولاني في ولاية بلاتو بنيجيريا عددًا من السكان المحليين ما أدى إلى مقتل 19 شخصًا وإصابة 4 بجروح خطيرة.

وأشار المرصد أن أفغانستان تتصدر مؤشر الدول التي شهدت أكبر عدد من العمليات الإرهابية خلال فترة الرصد بواقع (3) هجمات وتفجيرات نفذتها حركة طالبان وتنظيم داعش في مناطق (هلمند، وننكرهار، وفارياب ومقاطعة قندهار) خلفت 24 قتيلًا و50 جريحًا، ويأتي تزايد موجة العنف مرة أخرى في أفغانستان مع تولية قائد جديد لقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، وكذلك تعيين مبعوث خاص للولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان، وهو ما يؤكد على أن الصراع الدامي سيكون نقطة التهديد الأساسية في إدارة الملف الأفغاني في مواجهة الحلول الدبلوماسية المطروحة.

وقال المرصد إن العراق تأتي في المركز السادس على مؤشر الدول التي شهدت أكبر عدد من العمليات الإرهابية، خلال فترة الرصد، بواقع عمليتين تركزتا في مناطق (كركوك وجنوب بغداد) أودتا بحياة شخصين وجرح 14 آخرين، وهو ما يؤشر على تزايد وتيرة العنف والإرهاب داخل تلك المدن، ويأتي ذلك في ظل الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلم المجتمعي وإعادة الإعمار في العراق، وكذلك عقب اختيار رئيس للدولة ورئيس لمجلس الوزراء، وبدء مرحلة جديدة في مسيرة بناء الدولة العراقية.

واختتم المرصد تحليله برصد نشاط (9) جماعات إرهابية (داعش، طالبان، بوكو حرام، حركة الشباب المجاهدين، القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، بي كي كي، الحوثيون، رعاة قبائل الفولاني وقوات الحلفاء الديمقراطية) خلال فترة الرصد التي امتدت أعمالها في مناطق وأقاليم مختلفة، كما رصد (6) عمليات نفذتها جماعات مجهولة في مالي وباكستان والهند فيما تذهب الترجيحات إلى تورط تنظيمات (القاعدة في المغرب الإسلامي، وطالبان باكستان، وجيش محمد، وجيش تحرير بلوشستان وجماعة لشكر طيبة) في تلك العمليات، وقد شكلت تلك الجماعات تهديدًا أمنيًّا لتلك الأقاليم ومواطنيها، وتسجل تلك الجماعات والتنظيمات خطورة ذات مستوى شديد.

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