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محافظات

تيسيرات في الضرائب العامة لأصحاب المشروعات بشمال سيناء

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 01:19 م
شمال سيناء
شمال سيناء
احمد صالح
وافق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على تقديم حزمة تسهيلات وامتيازات لأصحاب الأنشطة الاقتصادية والمهنية بشمال سيناء فيما يتعلق بالضرائب العامة.

وقال اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن حزمة التسهيلات والامتيازات بالنسبة للضرائب العامة تمثلت في صدور القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، حيث تم مخاطبة الجهة المختصة بالمصلحة بإجراءات الإسقاط التلقائي عن الممولين المتعثرين طبقا للقوانين والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.

أما بالنسبة للضرائب العقارية المبينة إعفاء كل وحدة سكنية تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوي عن 24 ألف جنيه، أما الوحدة غير السكنية قد منحها القانون إعفاء للوحدة التي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوي عن 1200 جنيه.

وتم التسهيل على الممولين في سداد الضريبة على قسطين متساويين خلال العام، بجانب تشكيل لجنة من المصلحة بدراسة تحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة على المكلف بإدارتها وفقًا لأحكام القانون، وذلك إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة على أن يتقدم المكلف طلبًا بذلك.

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