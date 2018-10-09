كريت تشهد قمة زعماء مصر وقبرص واليونان غدا.. استمرارية الانعقاد سر النجاح والثمار بدأ جنيها من خلال التعاون الاستراتيجي.. الغاز والسياحة واستقرار الأوضاع في شرق المتوسط أبرز الملفات

مصادر دبلوماسية:

- إقامة سكرتارية دائمة لآلية التعاون بين مصر واليونان وقبرص لمتابعة قرارات القادة

- التعاون الثلاثي الآلية الأولى من نوعها للتعاون في المنطقة

- الوزراء المرافقون للزعماء يوقعون اتفاقات ومذكرات تفاهم لتوسيع مجالات التعاون

- تاريخ البلدان الثلاثة يحكمه المصير المشترك لشرق المتوسط





تعقد غدا الأربعاء في جزيرة كريت اليونانية الأربعاء، قمة ثلاثية بين قادة مصر واليونان وقبرص، حيث سيقيم القادة الثلاث التطور في مختلف مجالات التعاون بناء علي ما تم الاتفاق عليه في القمم السابقة.





لا شك أن القمة الثلاثية "السادسة" من نوعها بين زعماء مصر واليونان وقبرص غدا الأربعاء في جزيرة كريت باليونان ستشمل مناقشات لمتابعة المشاريع الجاري تنفيذها بين الدول الثلاث.





ويستغل القادة الثلاث فرصة القمة لمواصلة مناقشاتهم حول القضايا الإقليمية خاصة التحديات التي تواجه المنطقة ومستقبلها، وذلك لأن آلية التعاون الثلاثي مبنية علي هدف مشترك وهو التعاون لخلق حالة من السلام والاستقرار والرخاء في المنطقة.





وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة إنه ينتظر أن يوقع وزراء الدول الثلاث علي بعض الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المهمة، كما سيستغل القادة الثلاث فرصة القمة لمواصلة مناقشاتهم حول القضايا الإقليمية في المنطقة.





وبحسب مراقبون فإن تاريخ العلاقات هو تاريخ من الصداقة والتفاهم والتعاون، تاريخ مميز بالمصير المشترك في منطقة شرق البحر المتوسط ، وقادة البلدان الثلاثة يبنون تعاونهم علي الأرضية الصلبة لعلاقات مصر واليونان وقبرص من خلال توسيع وتعميق صلاتهم، ويدركون آفاق التعاون ويركزون علي اكتشاف مزيد منها، ليس علي الصعيد الثنائي أو الثلاثي فقط وإنما في المجال الدولي.





وأكد هؤلاء على أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات المشتركة في المنطقة والقيمة المضافة التي تقدمها الحكومات الثلاث بتحركاتها الواعية وتعاونها المشترك ، مشيرين إلى أن الزخم الحالي في العلاقات نتيجة للالتزام السياسي لاكتشاف كل فرصة لافادة شعوب البلاد الثلاثة وكذلك المنطقة.





وقالت مصادر إن هناك أساسا قويا لعلاقات الصداقة الحقيقية بين الزعماء الثلاثة والتي لها جذور عميقة ودخلت مرحلة ديناميكية جديدة خلال السنوات الأخيرة، وهناك عامل لا يمكن إغفاله ، هو أن الزخم الحالي للعلاقات تعزز تحت قيادة الرئيسين أناستاسياديس والسيسي ورئيس الوزراء اليوناني تسيبراس؛ حيث خلق حالة من التقارب عبر تبادل الزيارات الثنائية على أعلى المستويات، ومنها الزيارة المهمة للرئيس السيسي إلى قبرص في نوفمبر من العام الماضي، أول زيارة رسمية لرئيس مصري إلي قبرص منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفي ذلك السياق من المهم الإشارة إلي أن الرئيس أناستاسياديس كان من ضمن الحضور في حفل تنصيب الرئيس السيسي في عام 2014، ومن الواضح وجود كيمياء مشتركة بين الرئيسين السيسي وأناستاسياديس.





وأضافت المصادر أن التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص هو الآلية الأولي من نوعها للتعاون في المنطقة، خلال السنوات الأربع الماضية منذ القمة الثلاثية الأولي في 2014، حيث ظهر نموذج التعاون الثلاثي الذي يروج للهدف المشترك في التعاون من أجل السلام والأمن والاستقرار والتنمية في منطقتنا، كنموذج لتعزيز التعاون الإقليمي الذي يخلق مزيدا من التضافر المشترك.





وقالت المصادر إن التعاون القبرصي المصري اليوناني شكل قيمة مضافة تحظي بالتقدير من الشركاء الإقليميين والدوليين بعد أن تحقق الكثير من خلال القمم الثلاثية في العديد من مجالات التعاون سواء علي المستوي الحكومي أو الخاص، حيث زاد التعاون في مجالات الدفاع والأمن ومحاربة الإرهاب، ورأينا نتائج ملموسة في مجالات الاقتصاد، التجارة، الطاقة، السياحة، البيئة، حماية التراث الثقافي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك مجال العلاقات بين الجاليات في البلدان الثلاث أو ما أطلق عليه العودة للجذور، كما تابعنا مشروعات ثلاثية ظهرت من آلية التعاون الثلاثي.



