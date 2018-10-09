وزير خارجية سلوفاكيا: يهمنا ألا يضعف خط الغاز نورد ستريم -2 تأمين الطاقة في أوروبا

أعلن وزير خارجية سلوفاكيا ميروسلاف لايشاك أن ما يهم بلاده من بناء خط أنابيب الغاز "نورد ستريم -2" هو عدم إضعاف تأمين الطاقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، والحفاظ على دور البلاد كدولة عبور.



وقال لايشاك، في تصريح له عقب محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو نقلته وكالة انباء "سبوتنيك" الروسية -: "إن موقف سلوفاكيا من مسألة " التيار الشمالي-2" واضح جدا.. من المهم بالنسبة لنا نتيجة تنفيذ هذا المشروع، هو عدم إضعاف تأمين الطاقة لأوروبا، وبالتأكيد من المهم بالنسبة لنا الحفاظ على دور سلوفاكيا كدولة عبور لنقل الغاز الروسي إلى غرب أوروبا، نحن نلعب هذا الدور بشكل موثوق منذ سنوات عديدة".



