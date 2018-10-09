حاتم زكي: اجتماع المجلس العالمي للفرنشايز فى مصر رسالة ثقة للمستثمرين

قال حاتم زكي، الأمين العام للمجلس العالمي للفرنشايز، إن اجتماعات المجلس العالمي للفرنشايز في مصر، رسالة ثقة للعالم للاستثمار في مصر.



وأضاف "ذكي"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن تفاصيل الاجتماع، اليوم، الثلاثاء، أن محاولات جذب استثمارات الفرانشايز في مصر تتطلب العديد من الإجراءات التي تسعى الحكومة لتسهيلها.



وكان قد بدء منذ قليل مؤتمر صحفي للأعلان عن تفاصيل اجتماعات المجلس العالمي للفرنشايز والذى سيقام في مصر في الفترة من 17-19 نوفمبر القادم، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على خطة العمل الخاصة بالمعرض الدولي السادس عشر للفرنشايز والذي سيقام بنفس الفترة.



ويقام المؤتمر بحضور المهندس طارق توفيق رئيس الجمعية المصرية للفرنشايز، والدكتور حاتم ذكي الأمين العام للمجلس العالمي للفرانشايز.