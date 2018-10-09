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رياضة

أبو ريدة يقرر إعادة محمد طاهر لمنصبه الإداري بالمنتخب

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 02:44 م
صدى البلد
يسري غازي
قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبوريدة اعادة محمد طاهر إلى منصبه فى الجهاز الإدارى لمنتخب مصر الوطنى الاول.

ويستعد منتخب الفراعنة الكبار لمواجهة نظيره منتخب سوازيلاند يومى 12 و16 اكتوبر الجارى فى إطار الجولة الثالثة والرابعة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون.

ووفقا لقرار مجلس الجبلاية سيتم تكليف طاهر بمعاونة محمد صلاح الذى يشغل منصب إدارى المنتخب الأول فى الجهاز الفنى بقيادة المكسيكى خافيير اجيرى.

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