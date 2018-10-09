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أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الفصل العنصري في فلسطين

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 02:48 م
صدى البلد
أ ش أ
دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي إلى التحرك قبل فوات الأوان لوقف عمليات تعميق نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة التي تقوم بها سلطات الاحتلال بديلا عن حل الدولتين، والتي وصفتها بالجريمة .

وطالبت الخارجية الفلسطينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الثلاثاء - الدول والمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها كافة بالتوقف بعمق أمام العنصرية الإسرائيلية البغيضة والفاشية بمختلف اشكالها التي يعاني منها الشعب الفلسطيني جراء سياسات الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.


وذكرت الوزارة : "يوما بعد يوم تصعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مواقفها وإجراءاتها العنصرية بحق الشعب الفلسطيني وصولا إلى الفاشية التي باتت تنعكس بشكل واضح في جميع مناحي حياة الفلسطينيين، من إجبار الفلسطيني على هدم منزله بيده كما حصل في القدس المحتلة مع عائلة المواطن أيمن كوازبة، ومن التصعيد الخطير الراهن في إغلاق مداخل القرى والبلدات الفلسطينية بالجملة، وحرمان مواطنيها من التنقل".

وأدانت الخارجية بأشد العبارات سياسة الاستيطان والتطهير العرقي والعقوبات الجماعية والتنكيل والفصل العنصري التي تمارسها سلطات الاحتلال، مؤكدة أن الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني تتكرر كل يوم تحت حجج وذرائع واهية، في حين أن عصابات المستوطنين بصفتها أحد أذرع دولة الاحتلال ترتكب يوميا الجرائم والانتهاكات الصريحة للقانون الدولي، وتمارس الإرهاب بمختلف أشكاله.

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