اتحاد المقاولين: موريشيوس تبحث التعاقد مع شركات مصرية فى تنفيذ أنفاق

اصطحب المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وزير البنية التحتية والنقل البرى بدولة موريشيوس نانوكومار نودها الذى يزور مصر بدعوة من رئيس الوزراء ووزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي بصفة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في جولة زار فيها مواقع العمل بالعديد من المشروعات الكبرى منها منطقة الأنفاق فى محافظة الإسماعيلية، حيث استفسر عن كيفية إتمام هذا العمل العملاق وأبدى إعجابه بأداء شركة كونكورد وشركة بتروجيت.



وأوضح الوزير أن بلاده لديها مشروعات فى قطاع البنية الأساسية باستثمارات تبلغ نحو ملياري دولار، معلنًا رغبته في التعاون مع شركات المقاولات المصرية في تنفيذ الأنفاق التي تشبه أنفاق قناة السويس، وأشاد بجودة تنفيذها، بالإضافة إلى التعاون في توريد منتجات ومواد البناء التى تصنع فى مصر.



كما قام الوزير الموريشى بزيارة مدينة بدر والعاصمة الإدارية الجديدة حيث أبدى إعجابه بسرعة الإنجاز ودقة الأداء، كما زار الإسكان الاجتماعي ، موضحًا أن بلاده تأمل فى تحقيق إنجاز مثل هذا العمل .



وقد استقبل الدكتور مصطفى مدبولي في مكتبه يوم الاثنين الوزير الموريشى، حيث أبلغ رئيس الوزراء فى أمله في الاستفادة من هذا الأداء المصري المميز والقدرة على تنفيذ المشروعات الضخمة فى وقت قصير، ورغبته في زيادة حجم التجارة بين البلدين وأمله فى استيراد فواكه وخضراوات مصرية نظرًا لشهرتها العالمية، والاستفادة من الخبرة المصرية فى تخزين الغاز وتوزيعه على المنازل، ودعا الدكتور مصطفى مدبولي لزيارة موريشيوس فى أقرب وقت .



وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، استعداد مصر للتعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة أن لدينا مكاتب استشارية وشركات مقاولات مصرية حققت نجاحات، ونفذت مشروعات فى العديد من الدول الأفريقية.









