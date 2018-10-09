تشكيليون: محمود بقشيش فنان متميز ورسام منفرد

يشهد مركز سعد زغلول الثقافي برئاسة الفنان مجدي عثمان، غدًا الأربعاء، افتتاح معرض الفنان الراحل محمود بقشيش، بعد غياب 19 عامًا عن الساحة، بحضور نخبة من التشكيليين والنقاد، والمحبين للراحل.





وقال عثمان في الكتيب الخاص بالمعرض: "بقشيش عود صلب لم تمسسه نار المؤامرة، وتحديات الحركة التشكيلية، لم يميل لهوى التزلف والركن إلى مكان هادىء بعيد؛ يقيه الحاجة ويؤمن مستقبل عائلته من تقلبات الحياة، مات أو كما تقول زوجته "مشى" تاركًا أوراق وقماشات تمتلىء بالنصوص النقدية والمساحات اللونية في إسلوب خاص، تلمح منه وجع الإضطهاد من الغير، لسبب اختاره هو، البعد عن النفاق أو الاسترزاق بالكلمة.





وأضاف، أن إضاءاته المعروفة تخرق جدار صمت اللوحة، تقتل كآبة الظلمة، لم ينتصر لنفسه، فانتصاره مرهون بحرب شرسة، خاضها في هدوء، أو التقرب من أصحاب الياقات المُنشاه المهيمنين على حركة الفن التشكيلي احترمه الجميع، لكن بعض احترامهم مرغمين عليه، فهو لا يُشترى، احترامهم ممزوج بكره وإزاحة، وفرحة بالموت.





وأوضح: «قليلة هى المرات التي التقينا فيها، خاصة اجتماع أيام الآحاد بمقر جمعية النقاد بوكالة الغوري آنذاك، كان هادىء الحركة والصوت، داخله كبت محموم، تخرج كلماته من شفاه مضمومة قليلًا، كما لو كان الكلام ثقيلًا، أو أنه يتعلم اللغة، ودار الحديث في واحدة من المرات عن المصطلح في الفن التشكيلي".





واستخدم الناقد مختار العطار كلمة "رسام ملون" بدلًا من "مصور"، مضيفا "حينما أجتمع مع الكاتبة الرقيقة هدى يونس أجدها لا تمل من ذكره، لديها ولع بالشخص والحالة ومنتجه، حديث الحب لا ينقطع، لا أتذكر مرة قالت فيها "وفاة أو موت"، دائمًا محمود لما مشي، محمود قبل ما يمشي، حتى اللحظة تهتم بجميع وجمع كتاباته ونشرها تحزن حينما قال "هذا إعلان فشلي".





وقال الدكتور أحمد نوار رئيس قطاع الفنون التشكيلية الأسبق، في الكتيب الخاص، إن بقشيش رحل وترك ثروة ثقافية للأجيال، مؤكدًا أنه فنان متميز ورسام منفرد وناقد يمتلك قلمًا أمينًا يطرح القضايا بشفافية مطلقة ورؤية، ويمتلك حسًا وطنيًا عميقًا، ولا يعرف الكراهية.





وطالب النقاد المعاصرين بالتأمل فى كتابات «بقشيش»، التى تحمل قدرًا كبير من الدلالات والمسئوليات التى تقع على ما يكتبون الآن عن الفن.



