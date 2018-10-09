راديو فرنسا الدولي: زيارة رئيس أوزبكستان لباريس الأولى من نوعها منذ عام 1996

ذكر راديو فرنسا الدولي أن زيارة الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف للعاصمة الفرنسية باريس تعد الأولى من نوعها ، لرئيس الدولة في هذه الجمهورية السوفيتية السابقة منذ عام 1996.



وأوضح الراديو اليوم الثلاثاء أنه سيتم توقيع عقود واتفاقيات اقتصادية بالأحرف الأولى مع الجانب الفرنسي بقيمة 4 مليارات يورو...مضيفا أن ميرضيائيف يسعى منذ توليه رئاسة البلاد بعد وفاة الرئيس "إسلام كريموف" في سبتمبر في 2016 إلى انعاش

اقتصاد بلاده وإصلاحه بعمق بعد 25 عاما من الديكتاتورية.



وأضاف أن هذه العقود تتضمن عددا من مذكرات التفاهم مع الشركات الفرنسية لاستخراج اليورانيوم وتجديد البنية التحتية للبلاد وتحديث الزراعة ، مشيرا إلى أن أوزبكستان تعد أكبر جمهوريات آسيا الوسطى من حيث الكثافة السكان .

وكان رئيس باكستان قد بدأ أمس الاثنين زيارة رسمية إلى العاصمة الفرنسية باريس وتستمر يومين ، تلبية لدعوة الرئيس إيمانيول ماكرون .. وحظى ميرضيائيف باستقبال حافل لدى وصوله العاصمة الفرنسية.



يذكر أن في العام 2003، تولى "ميرضيائيف" منصب رئيس الوزراء وفي السنوات اللاحقة تم تجديد تكليفه بالمهام نفسها 3 مرات.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية في أوزبكستان قد أعلنت في 5 ديسمبر عام 2016 عن فوز الرئيس بالوكالة "شوكت ميرضيائيف" بانتخابات الرئاسة في أوزبكستان بحصوله على 88.61% من الأصوات.





