تعرف على تفاصيل رفع نسبة الايبور للدرهم الإماراتي

قفزت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك "الإيبور" بنسب تراوحت بين 30.7% و 48.6% على مختلف الآجال منذ بداية العام 2018، وذلك وفقا لما أظهره التحليل الخاص بالإحصاءات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي بهذا الصدد.



ونشرت الصفحة الرسمية لوكالة أنباء الإمارات عبر "تويتر"، تفاصيل قفز سعر الفائدة، والتي بلغتها التعاملات بالدرهم بين البنوك - الأعلى منذ عدة سنوات الأمر الذي انعكس على أسعار الفائدة على الودائع والقروض للجهاز المصرفي بشكل عام ، و يتألف سعر الايبور " أي سعر الفائدة ما بين بنوك الإمارات " من الأسعار المعلنة اليومية لأكبر البنوك العاملة في الدولة على أساس متوسط سعر الفائدة الذي تتقاضاه البنوك لإقراض أموال مضمونة إلى بنوك أخرى في سوق الدرهم المالي بالجملة والمعلن من المصرف المركزي.



وتأتي الزيادة المتواصلة لأسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم " الإيبور" مواكبة للارتفاعات على أسعار الفائدة التي أقرت على الدولار من قبل الفيدرالي الأمريكي أكثر من مرة خلال العام الجاري، وكان آخرها في شهر سبتمبر.