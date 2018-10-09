وزير قطاع الأعمال: مراجعة قائمة الشركات الـ23 المقرر طرحها في البورصة

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن القائمة التي أعلنتها اللجنة المشرفة على برنامج الطروحات الحكومية بدأت مراجعة قائمة الشركات الـ 23 المقرر طرحها في البورصة، لإضافة شركات جديدة.





وأضاف "توفيق"، فى تصريحات له، أن وزارته التي تملك النصيب الأكبر من الشركات التي يتضمنها البرنامج، أجرت فرزًا لكل شركات قطاع الأعمال أظهر جاهزية 10 شركات للانضمام لبرنامج الطروحات في أقرب وقت.





وأشار إلى نية الوزارة لطرح أي شركة ذات كفاءة وتلتزم بقواعد الحوكمة، للمساهمة في تعزيز أرباحها، مؤكدًا أن التزامه بطرح 5 شركات تابعة لشركات قطاع الأعمال العام، منوهًا بطرح شركة الشرقية للدخان في البورصة ضمن برنامج الطروحات خلال الفترة من 21 الى 25 أكتوبر الجاري.





يذكر أن هذا الوقت قد يكون ليس الأنسب للطرح لكن الحكومة لن تتجه للتأجيل وملتزمة بالتوقيت المحدد، خاصة أن المستثمرين الراغبين في شراء أسهم الشركة موجودين.





وأوضح توفيق قد نخسر قرش في طرح الشرقية للدخان بسبب ظروف السوق وتراجع البورصة لكن عندنا أمل الظروف تتحسن عند طرح الشركات الأربعة الأخرى المقرر طرحها في المرحلة الأولى للبرنامج مؤكدا أن هدف الحكومة ليس ماليًا من برنامج الطروحات كل ما سيتم تحقيقه 23 مليار جنيه من المرحلة الأولى وهي قيمة لا تذكر مقارنة بموازنة الدولة".