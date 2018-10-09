ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: مراجعة قائمة الشركات الـ23 المقرر طرحها في البورصة

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 02:41 م
هشام توفيق وزير قطاع
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
علياء فوزى
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن القائمة التي أعلنتها اللجنة المشرفة على برنامج الطروحات الحكومية بدأت مراجعة قائمة الشركات الـ 23 المقرر طرحها في البورصة، لإضافة شركات جديدة.

وأضاف "توفيق"، فى تصريحات له، أن وزارته التي تملك النصيب الأكبر من الشركات التي يتضمنها البرنامج، أجرت فرزًا لكل شركات قطاع الأعمال أظهر جاهزية 10 شركات للانضمام لبرنامج الطروحات في أقرب وقت.

وأشار إلى نية الوزارة لطرح أي شركة ذات كفاءة وتلتزم بقواعد الحوكمة، للمساهمة في تعزيز أرباحها، مؤكدًا أن التزامه بطرح 5 شركات تابعة لشركات قطاع الأعمال العام، منوهًا بطرح شركة الشرقية للدخان في البورصة ضمن برنامج الطروحات خلال الفترة من 21 الى 25 أكتوبر الجاري.

يذكر أن هذا الوقت قد يكون ليس الأنسب للطرح لكن الحكومة لن تتجه للتأجيل وملتزمة بالتوقيت المحدد، خاصة أن المستثمرين الراغبين في شراء أسهم الشركة موجودين.

وأوضح توفيق قد نخسر قرش في طرح الشرقية للدخان بسبب ظروف السوق وتراجع البورصة لكن عندنا أمل الظروف تتحسن عند طرح الشركات الأربعة الأخرى المقرر طرحها في المرحلة الأولى للبرنامج مؤكدا أن هدف الحكومة ليس ماليًا من برنامج الطروحات كل ما سيتم تحقيقه 23 مليار جنيه من المرحلة الأولى وهي قيمة لا تذكر مقارنة بموازنة الدولة".

ترشيحاتنا

حبس سيدة هربت عائلة عراقية داخل أكياس شطة

المتهم بقتل نجله المعاق بالجيارة: عظمه زجاجي فرميته على الأرض عشان ارتاح

ملياردير يسحل حبيبته داخل منزلها بـ وحشية .. فيديو

شاهد.. فضيحة عقارية تلاحق تميم في الأرجنتين

هل قتل الموساد جمال خاشقجي؟

مباراة الاهلي ووفاق سطيف..تعرف على موعد مواجهة الإياب بدوري الأبطال

عادل العدوي: روسيا كانت أول الرافضين لحرب أكتوبر .. فيديو

القبض على طالب جامعى وعامل سرقا ٣٧ ألف جنيه من شركة بالأزبكية

توفيق عكاشة على الشاشة.. موعد البرنامج وتفاصيل العودة

موعد مباراة منتخب مصر وسوازيلاند والقنوات الناقلة

تعرفى على أسرع طريقة لتخسيس الكرش

الزمالك يقترب من تجنب خصم 6 نقاط فى الدورى الممتاز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أراضي الدولة: إزالة تعديات على 32 ألف فدان ومليون و300 ألف متر بالمحافظات

الصحة: زيادة عدد الأطباء في نقاط مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي

محافظ بورسعيد يبحث مع وزيرة الصحة آخر مستجدات مبادرة القضاء على فيروس سي

مشروع ترميم متكامل لـ سبيل وكتاب أم محمد علي برمسيس.. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات جريئة وغير تقليدية لـ بيلا حديد

فيديو

عادل العدوي: خضنا حرب أكتوبر بأدنى الإمكانيات..فيديو
المشاط توضح تفاصيل التحالف الجديد للترويج للسياحة المصرية .. فيديو
عادل العدوي: نظرة العالم لمصر تغيرت بعد انتصار أكتوبر..فيديو
عادل العدوي: روسيا كانت أول الرافضين لحرب أكتوبر .. فيديو
تعرف على أعضاء المجلس الاستشاري لـ مشروع نيوم العملاق .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟