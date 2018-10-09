إزالة تعديات على مساحة 2850 مترا في حملة مكبرة بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية حملة مكبرة.



وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 6 قرارات إزالات فورية تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، 16 قرار تعد على منافع الرى، 12 قرار تعد على منافع نهر النيل، 6 قرارات تعد على منافع هيئة السكة الحديد بإجمالى مساحة 2850 مترا تقريبا، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، كما تم تنفيذ 5 قرارات وحدة محلية.

