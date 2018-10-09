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حوادث

إزالة تعديات على مساحة 2850 مترا في حملة مكبرة بالمنوفية

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 02:41 م
صورة أرشيفية - إزالة
صورة أرشيفية - إزالة تعديات
محمد امين
شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية حملة مكبرة.

وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 6 قرارات إزالات فورية تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، 16 قرار تعد على منافع الرى، 12 قرار تعد على منافع نهر النيل، 6 قرارات تعد على منافع هيئة السكة الحديد بإجمالى مساحة 2850 مترا تقريبا، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، كما تم تنفيذ 5 قرارات وحدة محلية.

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