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أخبار العالم

صحيفة: الجيش الإسرائيلي نسي ناقلة جند في الجولان بعد انتهاء مناورة عسكرية

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 02:41 م
صدى البلد
سمر صالح
ذكر موقع "روتر" العبري، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الاسرائيلي نسي ناقلة جند خلفه بعد الانتهاء من إحدى المناورات العسكرية.

وقال الموقع العبري أن الجيش الاسرائيلي كان قد أجرى مناورة عسكرية واسعة النطاق في هضبة الجولان، قبل نحو 4 أسابيع؛ وكما هو معتاد، ترك خلفه الكثير من الذخائر والمعدات العسكرية، إلا أن الغريب هذه المرة وهو أنه ترك خلفه أيضا ناقلة جند في مناطق التدريبات المفتوحة.

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