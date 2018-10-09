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مرأة

أسرع قناع لترطيب وتفتيح البشرة.. فيديو

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 02:44 م
صدى البلد
لمياء الياسين
فوائد عديدة للوصفات الطبيعية للعناية ببشرتك وتفتيحها بطريقة طبيعية والتخلص من خلايا الجلد الميتة وفي الوقت نفسه لن تكلفك الكثير من المال لتطبيقها أو تحضيرها في المنزل، ولكن نتائجها مذهلة في العناية بالبشرة وترطيبها وتظهر النتيجة من أول استخدام.

فهل تريدين تفتيح بشرتك بطريقة سهلة وبسيطة لا تترددي في تجربة القناع التالي، فهو يعمل على تفتيح البشرة التى بدأت تفقد فى الوقت نفسه توهجها ونضارتها والعناية بها.

إليك مكونات القناع وطريقة تطبيقه فى رابط الفيديو التالي تقدمه خبيرة التجميل نانيس سليم ل"صدى البلد" يمكنك تطبيق القناع مرة يوميا أو على الأقل مرتين أسبوعيًا وستدهشين بالنتيجة.

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