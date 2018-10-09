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برلمان

علاء عابد لمدير حقوق الإنسان بالخارجية الألمانية: قضاؤنا مستقل

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 02:42 م
علاء عابد ومدير حقوق
علاء عابد ومدير حقوق الإنسان بالخارجية الألمانية
فريدة محمد
التقى النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتانيا أوسلر جلايشمان، مدير عام الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالخارجية الألمانية، بحضور سفير مصر في برلين د. بدر عبد العاطى، حيث رحبت المسئولة الألمانية بالنائب معربةً عن تقديرها لكونه أول مسئول أجنبى يلتقي بها فور توليها مهام منصبها مؤخرًا.

وخلال اللقاء عرض علاء عابد بشكل مفصل التطورات الإيجابية التى تشهدها مصر، خاصة على صعيد توسيع الديمقراطية وترقية أوضاع حقوق الإنسان، منوها بدور مجلس النواب فى هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بإقرار التشريعات الخاصة بمنظومة حقوق الإنسان، وعلى رأسها القانون الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان لتعزيز استقلاليته في الملفات المرتبطة بحقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان فى المجمل من خلال إدخال مادة حقوق الإنسان فى المناهج التعليمية، مؤكدًا على حرص مصر البالغ على تحقيق التوازن المنشود بين محاربة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان.

كما أجاب رئيس لجنة حقوق الإنسان على عدد من التساؤلات التي طرحتها المسئولة الألمانية خاصة فيما يتعلق بأحكام الإعدام، فى ضوء مواقف ألمانيا المعروفة برفض عقوبة الإعدام بوجهٍ عام ، حيث أكّد النائب على الاستقلالية الكاملة للقضاء المصري، والحقوق التي يكفلها القضاء المصرى لكافة المتهمين لضمان توافر محاكمات عادلة ونزيهة.

وأشار إلى وجود درجات مختلفة للتقاضى وأن الأحكام الغيابية تسقط بمجرد القبض على المتهم أو تسليم نفسه ويتم اعادة المحاكمة، مشددًا على التزام مجلس النواب بالحفاظ على الحريات الأساسية بما فى ذلك حرية التعبير والرأى. كما أعربت النائبة عن تطلعها لمزيد من التعاون والحوار مع الجانب المصرى بما يسهم فى تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

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