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ثقافة

أشعار أمين حداد على أنغام عود حازم شاهين في دار الأوبرا

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 04:13 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر أمسية شعرية غنائية يديرها الإعلامى أحمد مختار فى السابعة مساء الأربعاء ١٠ أكتوبر، وتستضيف الشاعر الكبير أمين حداد والموسيقي وعازف العود الشاب حازم شاهين.

وبحسب بيان، الثلاثاء، تتضمن الأمسية إلقاء مجموعة متنوعة من قصائد وإبداعات أمين حداد الشعرية بالإضافة إلى مقطوعات موسيقية وغنائية يؤديها الفنان حازم شاهين على عوده لبعض من الأغانى التى كتبها الشاعر والتى لاقت نجاحا كبيرا من بينها مجنون أمنيات، الوقت سرقنا ، بحر الأمل والعيش وغيرها من أغنياته الخاصة التى أشتهر بها.

يذكر أن الشاعر أمين حداد ورث الموهبة من والده الشاعر الكبير الراحل فؤاد حداد، له العديد من الدواوين الشعرية التى تتنوع بين العاطفية والوطنية منها ريحة الحبايب، حلاوة الروح، بدل فاقد وفى الموت هنعيش كما كتب عددا من أغانى الثورة وحصل على جائزة كفافيس للشعر عام ٢٠١١.

أما الفنان حازم شاهين فهو موسيقى وعازف عود شاب تعلم العزف فى الإسكندرية وانتقل للقاهرة ليلتحق ببيت العود العربى ويعد واحدا من مؤسسي فرقة إسكندريلا التى تهتم بإحياء تراث الشيخ إمام والشيخ سيد درويش وتغنى كلمات كبار الشعراء أمثال صلاح جاهين، فؤاد حداد، أمين حداد ونجيب شهاب الدين.

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