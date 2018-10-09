محلل سياسي: القبض على هشام عشماوي يدعم حملة مصر في مكافحة الإرهاب

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الضوء على إلقاء القبض على الإرهابي هشام عشماوي، في ليبيا والذي يعد أبرز المطلوبين لدى السلطات المصرية.



وقالت الصحيفة إنها صفعة كبيرة للإرهابي الذي يتمتع بملف كبير من القضايا والتهم في ليبيا ومصر، وعددت الصحيفة الهجمات الإرهابية التي نفذها عشماوي.



وأشارت إلى أن آراء المحللين تؤكد أن اعتقاله يقدم دعما حتميا لحملة مصر لمكافحة الإرهاب، مشيرة إلى عمليات الجيش المصري الناجحة في سيناء لمحاربة الإرهابيين.



ونقلت الصحيفة عن زاك جولد المحلل السياسي المتخصص في شئون الشرق الأوسط قوله إنه يمكن اعتبار القبض على عشماوي بمثابة دفعة معنوية قوية لمصر، خاصة بعد اتهامه في أكثر من هجوم داخل مصر على مدار الخمس سنوات الماضية، موضحا أنه صيد ثمين للأمن المصري، وأن تلك الواقعة لن توقف القاهرة عن استمرارها في محاربة الإرهاب وأن مصر لا تزال أمامها تحديات كبرى.