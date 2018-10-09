بعد مقتل إسرائيليين وإصابة 3 آخرين.. الجيش يكلف كتيبتين بمطاردة منفذ بركان الضفة.. أبو مازن يستنكر العملية بشدة ونتنياهو يتوعد المنفذ.. والاحتلال يقتحم منزل المنفذ للمرة الثانية ويعتقل شقيقه

عملية بركان تسفر عن مقتل 2 إسرائيليين وإصابة 3 آخرين

أبو مازن يستنكر العملية بشدة ونتنياهو يتوعد المنفذ

الاحتلال يقتحم منزل منفذ عملية بركان للمرة الثانية ويعتقل شقيقه

الجيش الإسرائيلي يكلف كتيبتين بمطاردة منفذ عملية بركان في الضفة





في أول رد له على عملية قتل المستوطنين الإسرائيليين، في منطقة (بركان) تعهد بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال باعتقال منفذ العملية ومحاسبته.وجاءت أقوال نتنياهو هذه، خلال افتتاح موقع في هضبة الجولان المحتلة.وواصلت قوات الاحتلال ملاحقة الشاب أشرف نعالوة من قرية شويكة، بزعم تنفيذه عملية (بركان) التي أسفرت عن مقتل مستوطنين وجرح ثالثة، فيما اعتقلت شقيقته الدكتورة فيروز نعالوة المحاضرة بكلية الصيدلة في جامعة النجاح، بعد مداهمة منزلها في إسكان الجامعة في نابلس.وتشن قوات الاحتلال، عقب تنفيذ العملية، حملة تفتيش عن الشاب نعالوة، حيث تركزت الحملة في محافظة طولكرم، إذ تم محاصرة قرية شويكة، وإجراء تفتيش في العديد من المنازل واستجواب قاطنيها ميدانيًا، فيما اعتقل شقيق منفذ العملية.إلى ذلك، واصلت قوات الاحتلال حملات الدهم والتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، واعتقلت 19 شابًا بزعم ضلوعهم في أعمال مقاومة شعبية ضد جنود الاحتلال والمستوطنين، وجرى تحويلهم للأجهزة الأمنية للتحقيق.وقال جيش الاحتلال في بيانه: إن جنوده يواصلون عمليات البحث عن منفذ عملية (بركان)، حيث تركزت عمليات التفتيش في قضاء طولكرم وقرية شويكة، وخلالها تم تنفيذ العديد من الاعتقالات.جددت قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحامها لمنزل الشاب أشرف وليد نعالوة في حي "القطاين" في ضاحية شويكة شمال طولكرم، وأخضعت ذويه للاستجواب بعد تفتيش المنزل.وأفاد وليد نعالوة للوكالة الرسمية بأن قوة عسكرية كبيرة اقتحمت المنزل للمرة الثانية خلال هذا اليوم، وأن جنود الاحتلال هددوا باعتقال جميع أفراد العائلة، وهدم المنزل، في حال لم يسلم ابنه أشرف نفسه لهم.كما شنت قوات الاحتلال حملة تفتيش واسعة في الأراضي والتلال المحيطة ببلدة بيت ليد شرق طولكرم، والمحاذية للطريق المؤدية لبلدتي كفر قدوم في قلقيلية ودير شرف في نابلس.وذكرت القناة العاشرة العبرية أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس ابو مازن، أستنكر وبشدة عملية إطلاق النار التي وقعت بالمنطقة الصناعية "باركان" قبل يومين.وقالت القناة العاشرة، إن أبو مازن يشعر بالخطر على نظام الحكم، ومتخوف جدًا، من انتشار ظاهرة العمليات الأمنية، ضد المستوطنين والجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية.وأضافت القناة العبرية، أن انتشار مثل هذه العمليات، قد يؤدي الى إعادة تقوية المنظمات المسلحة بالضفة، وحدوث حالة "ربيع عربي" ضد أبو مزان والسلطة الفلسطينية بمناطق الضفة.ونقلت العاشرة، عن الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة الغربية، اللواء عدنان الضميري قوله: "إن مثل هذه العمليات تشكل خطرًا على السلطة الفلسطينية، واستقرار حكم السلطة بالضفة.وبحسب القناة العاشرة، أضاف الضميري: "يجب أن يكون هناك تعاونًا وتنسيقًا أمنيًا كبيرًا، مع الجيش الإسرائيلي، لاعتقال منفذ العملية، وعدم تكرارها بمناطق الضفة".وأشارت القناة العاشرة، الى أن حركة حماس، قد تستغل مثل هذه العمليات لتحريض السكان للتمرد ضد سلطة عباس بالضفة، خصوصًا، وأن عباس لا يتمتع بشعبية كبيرة في مدن الضفة الغربية، على حد قول القناة.ذكر موقع "واللا العبري" أن وزارة الجيش الإسرائيلية دفعت بكتيبتين إضافيتين إلى الضفة الغربية ورفعت حالة التأهب القصوى بعد فشل أجهزتها في اعتقال منفذ عملية بركان المطارد أشرف نعالوة، والتي أدت لمقتل مستوطنين وإصابة ثالث بجراح خطيرة.وأوضح الموقع أنه ومع دخول اليوم الثالث وعجز الجيش عن العثور على أي أثر لمنفذ العملية، لم يبق "لإسرائيل" سوى أن يرتكب أشرف أي خطأ وأن يستخدم أي وسيلة تكشف مكانه.وأضاف الموقع نقلا عن مصادر عسكرية وصفها بـأن أشرف يعمل مختفيًا عن الرادار الإسرائيلي وكأنه "شبح".