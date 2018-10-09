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محافظات

المجلس القومي للمرأة يختتم ندواته بجامعة الفيوم.. صور

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 03:55 م
قومى الفيوم يختتم
قومى الفيوم يختتم ندواته بجامعة الفيوم
نبيـل أبو السعـود
اختتم المجلس القومى للمرأة بمحافظة الفيوم، اليوم آخر فعالياته لحملة "لأني رجل" اليوم بجامعة الفيوم برعاية اللواء عصام سعد محافظ الفيوم والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة والدكتور أشرف رحيل رئيس جامعة الفيوم والمحاسبة ليلى طه مقررة المجلس القومي للمرأة بالفيوم.

تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، نظمت وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالفيوم بحضور الدكتورة نهير الشوشاني مدير وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بالجامعة بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية وبحضور أكثر من 100 طالب من مختلف كليات الجامعة.

وتهدف الحملة إلى دعم المرأة وضرورة احترامها داخل العمل وإرساء المبادئ والمثل والقيم في التعاملات العلمية والعملية بين المرأة والرجل كداعم لها فى الحياة بهدف بناء وطن متماسك وتخريج أجيال فعالة بالاضافة إلى دعم تعليم الفتاة و مناهضة العنف ضد المرأة وتعزيز مشاركة الرجل بالأعمال المنزلية وتشجيع المرأة بالقيام بممارسة الرياضة.
المجلس القومي للمرأة يختتم ندواته بجامعة الفيوم.. صور
المجلس القومي للمرأة يختتم ندواته بجامعة الفيوم.. صور

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