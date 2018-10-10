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ندوة لخريجي الأزهر بالغربية بعنوان انتصارات أكتوبر .. دروس وعبر

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 01:31 ص
صدى البلد
محمد شحتة
عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالغربية ندوة بأحد المساجد بطنطا تحت عنوان (دروس وعبر .. من انتصارات أكتوبر) بمناسبة الذكرى الـ45 لانتصار حرب السادس من أكتوبر 1973، بحضور عدد من علماء الأزهر وممثلي وزارة الأوقاف وعدد غفير من الأهالي.

أكد الدكتور سيف قزامل، رئيس فرع المنظمة بالغربية، أن انتصارات أكتوبر من أعظم الانتصارات العسكرية في القرن الحديث التي جسدت روح النصر والعزيمة بوجدان أبنائنا من القوات المسلحة الذين سجلوا علامة فارقة فى تاريخ مصر الكنانة والأمة العربية والشرق الأوسط ، وتظل هذه الذكري يتعلم منها الأجيال .

وأضاف قزامل أن الدولة المصرية و قواتنا المسلحة مازالت تحقق مزيد من الانتصارات بمحاربتها قوي الظلام الإرهابي وتطهير أرض سيناء من التكفيريين والارهابيين الذين يعيثون في الأرض فسادا وخرابا، مثمنًا تضحيات رجال القوات المسلحة بأرواحهم لتحقيق الأمن والأمان.

حاضر بالندوة الدكتور سيف قزامل رئيس الفرع والدكتور حسن خطاب رئيس قسم اللغة العربية بآداب شبين الكوم والشيخ محفوظ المداح مدير عام الوعظ بالغربية وأمين عام فرع المنظمة ، وبدأ الاحتفال بتلاوة القرآن الكريم للشيخ أحمد عبد الله العفيفي المدرس المساعد بكلية الشريعة بطنطا، وقدم الاحتفال السيد حسن عيد المدرس المساعد بكلية الشريعة بطنطا.

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