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استقرار أسعار العملات اليوم الثلاثاء 9-10-2018 .. الدولار يسجل 17.95.. اليورو بـ 20.60 جنيه للبيع.. عيار 21 بـ 594 جنيها.. والجنيه الذهب بـ 4752 جنيها

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 04:27 م
صدى البلد
آية الجارحى
استقرار أسعار العملات اليوم
  • الدولار يسجل 17.95 جنيه للبيع 
  • الريال السعودى بـ 4.78 جنيه للبيع 
  • الذهب عيار21 بـ 594 جنيها للجرام 


استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية خلال مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء، 9-10-2018، وفقا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى المصري،


سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 17.85 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليورو 20.49 جنيه للشراء و20.60 جنيه للبيع ، وسجل الجنيه الإسترليني نحو 23.28 جنيه للشراء، و23.41 جنيه للبيع، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 17.98 جنيه للشراء، و18.08 جنيه للبيع.

وسجل 100 ين ياباني نحو 15.75 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع، في حين سجل اليوان الصيني نحو 2.57 جنيه للشراء، و2.59 جنيه للبيع.

وبلغ سجل سعر الريال السعودي اليوم وفقا للبنك المركزي المصري 4.76 جنيه للشراء و 4.78 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه 58.77 جنيه للشراء و 59.11 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 4.86 جنيه للشراء و 4.88 جنيه للبيع.


وشهدت أسعار الذهب في مصر، ارتفاعا بقيمة جنيهين خلال منتصف تعاملات اليوم "الثلاثاء" 9-10-2018، ليسجل الجرام عيار 21 نحو 594 جنيهًا، وسجل سعر الجرام عيار 18 نحو 508 جنيهات.

وسجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 378 جنيها للجرام، وعيار 22 سجل 624 جنيهًا للجرام، وبلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 678,55 جنيه، والجنيه الذهب نحو 4752 جنيها، وسجلت أسعار الذهب العالمي 1188 دولارا للأوقية.

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