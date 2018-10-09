ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ دمياط توجه رئيس مدينة فارسكور برفع الإشغالات ومصادرتها

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 04:14 م
صدى البلد
زينب الزغبي
تفقدت صباح اليوم الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال تطوير ورفع كفاءة مدخل مدينة فارسكور، خلال جولتها المفاجئة لعدد من المدن بنطاق المحافظة.

وتابعت المحافظ، ما تم تنفيذه من رفع كفاءة الطريق موجهة بإتمام أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة والبلدورات طبقا لما تم الاتفاق عليه خلال جلسة المجلس التنفيذي المنعقدة يوم العاشر من سبتمبر الماضي.

وخلال تواجدها بالمدينة شددت الدكتورة منال عوض على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور برفع كافة الإشغالات بالشوارع ومصادرتها وفرض غرامة على المخالفين.

ترشيحاتنا

أجيري يستقر على بديل أحمد علي في مواجهة سوازيلاند

حكم الحلف بالمصحف كذبا

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شركة كهربة الريف

شاهد.. لحظة دخول جمال خاشقجي مقر القنصلية السعودية في إسطنبول

تجديد حبس حبيبة ووالدها و6 آخرين في واقعة قتل طالب الرحاب

نانسي عجرم: هكذا أتعامل مع معاكسات الرجال

بلغاريا : القبض على المتهم بقتل الصحفية محاربة الفساد

موعد مباريات كأس مصر اليوم والقنوات الناقلة

وزير التعليم: آخر كلام.. سنوفر كتاب connect plus في الترم الثاني

القبض على طالب جامعى وعامل سرقا ٣٧ ألف جنيه من شركة بالأزبكية

فتاة مصرية تتولى منصب سفير الاتحاد الأوروبي .. صور

الزمالك يقترب من تجنب خصم 6 نقاط فى الدورى الممتاز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل زفاف في المقابر.. حكاية عروس نفذت وعدها بالزواج من حبيبها حتى بعد وفاته.. صور

مدرسة الحفائر.. سر نجاح الأثريين المصريين في استخراج كنوز الأجداد.. صور

البدلة الرجالي موضة 2019..وهؤلاء النجمات تألقن بها.. صور

فتاة مصرية تتولى منصب سفير الاتحاد الأوروبي .. صور

شاهد.. البورسعيدية يشيعون جثمان عبد الوهاب قوطة رمز الاقتصاد والسياسة والرياضة ..صور وفيديو

فيديو

التعليم العالي: الأنشطة الطلابية بالجامعات أصابها العطب.. فيديو
أحمد الشامي: الحكومة تعمل على تقوية قطاع النقل البحري.. فيديو
التعليم العالي: 8 جامعات تكنولوجية جديدة لتطوير التعليم الفني..فيديو
أمين: الطاقة المتجددة لا تختزل فى الكهرباء بل تنشط الاقتصاد..فيديو
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: مصر لديها خطط طموحة في هذا المجال

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟