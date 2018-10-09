محافظ دمياط توجه رئيس مدينة فارسكور برفع الإشغالات ومصادرتها

تفقدت صباح اليوم الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال تطوير ورفع كفاءة مدخل مدينة فارسكور، خلال جولتها المفاجئة لعدد من المدن بنطاق المحافظة.



وتابعت المحافظ، ما تم تنفيذه من رفع كفاءة الطريق موجهة بإتمام أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة والبلدورات طبقا لما تم الاتفاق عليه خلال جلسة المجلس التنفيذي المنعقدة يوم العاشر من سبتمبر الماضي.



وخلال تواجدها بالمدينة شددت الدكتورة منال عوض على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور برفع كافة الإشغالات بالشوارع ومصادرتها وفرض غرامة على المخالفين.