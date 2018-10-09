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محافظ بورسعيد: نعيش حالة مماثلة لحفر قناة السويس الجديدة.. فيديو

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 04:28 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
مي فهمي
قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس السيسي هي حلم من أحلام المصريين، مشيرا إلى أن بورسعيد تعيش حالة تشبه التي عاشتها أثناء حفر قناة السويس الجديدة، والمحافظة قامت بدور كبير لتوعية الأهالي هناك وتم إعداد خطة لتشجيع المصريين على المشاركة.

وأشار خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين بالمحافظة على إجراء الكشف، للاطمئنان على أنفسهم، خاصة بعد الفترة الصعبة التي عاشها الشعب في السنوات الماضية، مضيفا "المبادرة أعظم هدية من الرئيس السيسي للمصريين".

وأضاف أن هناك نقاطا ثابتة ووحدات متنقلة لتوقيع الكشف على المواطنين و أنهم يعملون على تجهيز المحافظة لبدء منظومة التأمين الصحي الشامل، وتم عمل اجتماع مع الهيئات التي ستقوم بمتابعة تطبيق التأمين الصحي الشامل.

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