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حوادث

دفاع المتهم الثاني في الاستيلاء على أموال الداخلية يفجر مفاجأة.. فيديو وصور

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 04:18 م
محاكة حبيب العادلى
محاكة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق
أحمد مهدي
‎واصلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، إعادة محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

وقال مجدي حافظ دفاع المتهم الثاني نبيل سليمان رئيس الإدارة المركزية للحسابات بوزارة الداخلية في عهد حبيب العادلي، إن حافز الأهداف الأمنية كان يصرف قبل تولي حبيب العادلي منصب وزير الداخلية.

‎وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرر في وقت سابق، إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثاني في أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما أحالت المحكمة 11 موظفًا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

‎جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت في جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيل سليمان "المتهم الثاني"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.
دفاع المتهم الثاني في الاستيلاء على أموال الداخلية يفجر مفاجأة.. فيديو وصور
دفاع المتهم الثاني في الاستيلاء على أموال الداخلية يفجر مفاجأة.. فيديو وصور
دفاع المتهم الثاني في الاستيلاء على أموال الداخلية يفجر مفاجأة.. فيديو وصور
دفاع المتهم الثاني في الاستيلاء على أموال الداخلية يفجر مفاجأة.. فيديو وصور
دفاع المتهم الثاني في الاستيلاء على أموال الداخلية يفجر مفاجأة.. فيديو وصور

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