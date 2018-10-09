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فن

دي إم سي.. الراعي الرسمي لمهرجان السينما العربية

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 04:15 م
صدى البلد
شيرى نبيل
تنقل شبكة قنوات "دى إم سي" يوم الجمعة المقبل البث الحصري لحفل توزيع جوائز "مهرجان السينما العربية" المقرر بحضور كبار صناع السينما والفنانين في الوطن العربي تحت رعاية قنوات "دي إم سي".

وتقدم عددا كبيرا من اللقاءات الحصرية مع نجوم الحفل والفائزين بالجوائز المختلفة، حيث من المقرر أن يقدم المهرجان 25 جائزة في مختلف فنون صناعة السينما، وستقدم الجوائز لأول مرة على طريقة تقديم جوائز الأوسكار حيث يتم الإعلان عن المرشحين قبل الحفل بينما يتم الإعلان عن الفائزين في الحفل نفسه.

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