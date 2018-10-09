عضو لجنة الشباب و الرياضة يفتح النار على عامر حسين لهذا السبب

هاجم محمود حسين عضو لجنة الشباب و الرياضة بمجلس الشعب عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة بسبب تصريحاته ضد حسين بشأن إقامة مباراة المصري أمام جزيرة مطروح باستاد بورسعيد.



وأكد حسين في مداخلة هاتفية لبرنامج " وأن تو " مع حازم إمام عبر أثير " أون سبورت اف ام " أن صرح من قبل بموافقة مدير الأمن العام المبدئية على عودى المصري لاستاد بورسعيد و ليس مثل ما قال عامر بشأن تصريحاته بموافقة الأمن النهائية على ذلك.



وأضاف أن مسئولية اتحاد الكرة هي مخاطبة وزارة الداخلية لأخذ الموافقة النهائية على العودة لاستاد بورسعيد مشددا على أن الاتحاد قصر في مهام عمله و يريد إلقاء التهمة على أي شخص آخر.



وتابع أن المصري من حقه العودة لاستاده حيث إن سبق وأقيمت مباراة المصري الأفريقية عليه و قدم الجمهور أداء رائعا من حيث الالتزام بالتعليمات.



وأضاف أنه يسعى منذ عام ونصف لعودة المصري لملعبه وسبق وجاءت لجنة من وزارة الداخلية لمعاينة مطابقة الملعب للشروط الأمنية.



