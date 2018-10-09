وفد تشيكي : نتطلع إلى مد جسور التواصل مع الأزهر



التقى الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بوفد من لجنة الشئون الخارجية والأمنية والدفاع لمجلس الشيوخ بالبرلمان التشيكي.



واستعرض الوفد الجهود التي يبذلها الأزهر الشريف ، لنشر قيم السلام والتعايش والحوار بين أتباع مختلف الحضارات والأديان، ومكافحة الفكر المتطرف، وترسيخ ونشر مفاهيم المواطنة والوسطية والاعتدال داخليًا وخارجيًا، مؤكدًا أن مناهج الأزهر الشريف تدعو إلى اليسر والاعتدال، وتحارب أي فكر متشدد أو متطرف، كما أنها تتميز بتناول كافة الآراء.



وأشار القائم بأعمال وكيل الأزهر إلى أن الأزهر الشريف يسعى دائمًا إلى إقامة جسور من التواصل مع مختلف الشعوب والدول، لافتا إلى أن الأزهر أنشأ نموذجًا للتعايش السلمي بين الأديان وهو"بيت العائلة المصري" الذي يترأسه الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بالتناوب مع قداسة البابا تواضروس.



من جانبه، أعرب الوفد عن سعادته البالغة لوجودهم في مؤسسة الأزهر الشريف، أكبر مؤسسة دينية حول العالم، مقدرا الدور الكبير الذي يقوم به الإمام الأكبر في نشر قيم السلام العالمي، والدعوة للتعايش والحوار بين جميع البشر على اختلاف أديانهم وثقافاتهم.



كما أكد الوفد تطلعه إلى مد جسور التواصل بين الأزهر الشريف، ودولة التشيك؛ للتعريف بصحيح الدين الإسلامي.





