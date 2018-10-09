الباطن السعودي يصرف النظر عن إقامة معسكر جديد للفريق

صرف نادي الباطن السعودي النظر عن تنظيم معسكر إعدادي في الكويت للفريق الأول لكرة القدم خلال فترة التوقف الجارية، حسبما أفادت بعض الصحف السعودية .



وذكرت الصحف، أن التراجع عن الخطوة يرتبط بالمعسكر الداخلي الذي خاضه الفريق في جدة خلال الأسبوع الماضي، بعد النقل المفاجئ لمباراته أمام الأهلي من حفر الباطن إلى جدة، على خلفية عدم انتهاء صيانة ملعب الباطن.



ووفقا للصحف، رأت إدارة النادي أن تنظيم معسكر آخر حاليا سيصيب اللاعبين بالملل.



