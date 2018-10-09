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حوادث

النيابة الإدارية تحيل مأمورا ومدير تعريفة بجمارك سفاجا للمحاكمة

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 03:58 م
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
إبراهيم جادالله
أمرت المستشارة امانى الرافعى رئيس هيئه النيابه الاداريه بإحالة م ع ح مأمور جمركى بإدارة جمارك سفاجا، و م ا ع ع مدير التعريفة الجمركية بإدارة الإعفاءات بجمارك سفاجا، للمحاكمة العاجلة.

فأضر الأول عمدا بأموال ومصالح جهة عمله وخالف التعليمات وذلك بعدم عرض التظلمات الواردة من نادي الاتحاد السعودي للسيارات بطلب تخفيض قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على عدد سبعة سيارات سبق وأن وردت بنظام الإفراج المؤقت بجمارك سفاجا فى غضون عام ٢٠١٤ وذلك على مدير الجمارك لإعادة تقييم الضرائب والرسوم مما تسبب فى عدم سداد مبلغ ٨ ملايين جنيه تقريبا لصالح الدولة من قبل نادى الاتحاد السعودى للسيارات.

فى حين قام المتهم الثانى بتخفيض قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على تلك السيارات بالمخالفة للتعليمات

وكانت تحريات الرقابة الإدارية قد كشفت عن الواقعة والتى أفادت تواطؤ بعض العاملين بجمرك سفاجا مع نادى السيارات المشار إليه وذلك بتخفيض قيمة الجمارك المستحقة لعدد 7 سيارات وردت بنظام الإفراج المؤقت مما أضاع على الدولة المبلغ المشار إليه

وكان من المفترض إعادة تصدير هذه السيارات مرة أخرى خارج البلاد لانتهاء دفاتر المرور الخاصة بها وأصبح نتيجة عدم تصديرها وجوب سداد رسوم قدرت بمبلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمس وثلاثين ألف جنيه إلا أنه تم التظلم من هذا المبلغ أنه وحال عرض التظلم على المتهم الأول والذى قام بدورة بعرضه على المتهم الثانى والذى قام منفردا بإعادة تقييم تلك السيارات ووضع قيمة تقل عن المستحق ودون تشكيل اللجنة المقرر لها ذلك.

فيما كشفت تحقيقات نيابة الغردقة الإدارية والتى باشرها محمود صلاح نايل رئيس النيابة بإشراف المستشار إسلام محمد مقلد نائب رئيس الهيئة مدير النيابة الى صحة وثبوت الواقعة فى حق المتهمين فتم إحالتهم إلى المحكمة التأديبية بعد سداد نادى السيارات المشار إليه كافة المبالغ المستحقة للدولة.

كما أمرت النيابة إنفاذا للقانون بعدم ترقية المتهمين أو قبول استقالتهم لحين صدور حكم فى الدعوى.

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