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ديني

أمين الفتوى يوضح حكم تكفير الذنوب بالطاعات

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 01:39 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن بعض أهل العلم قالوا إن الطاعات من غير توبة تكفر الذنوب صغائرها وكبائرها.

وأضاف "ممدوح"، فى لقائه على إحدى الفضائيات،: "لقد ورد فى بعض الأحاديث أن الوضوء يكفر الذنوب، وكذا مصافحة الأشخاص لبعضهم، والصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن".

وأشار إلى أن جمهور العلماء قالوا إن المكفر من الذنوب بمجرد الطاعات دون التوبة، هو الصغائر، واستدلوا بحديث النبى: "الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ"، والتأكيد على عدم ارتكاب الكبائر، فإن لم تجتنب الكبائر؛ لا تكفرها الطاعات، ولا بد من التوبة الخاصة، والندم على فعلها، والعزيمة على الإقلاع منها.

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