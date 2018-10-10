أمين الفتوى يوضح حكم تكفير الذنوب بالطاعات

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن بعض أهل العلم قالوا إن الطاعات من غير توبة تكفر الذنوب صغائرها وكبائرها.





وأضاف "ممدوح"، فى لقائه على إحدى الفضائيات،: "لقد ورد فى بعض الأحاديث أن الوضوء يكفر الذنوب، وكذا مصافحة الأشخاص لبعضهم، والصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن".



