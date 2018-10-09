تحرير 1043 مخالفة مرورية وتحصيل 64 ألف جنيه غرامات في الغربية

حررت مديرية أمن الغربية اليوم، الثلاثاء، 1043 مخالفة مرورية، كما حصلت مبلغ 63 ألفا و450 جنيها غرامة فورية بشوارع طنطا والمحلة الكبرى.



وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد ماجد ناشد مدير إدارة مباحث المرور يفيد بتكثيف الحملات المرورية على جميع المخالفات وخاصة مركبات التوك توك، أسفرت تلك الحملات عن 120 سحب تراخيص حالات متنوعة و8 مخالفات خط السير و10 استخدام المحمول خلال القيادة و6 مخالفات الإشارة الضوئية مخالفة شروط الأمن والمتانه و180 انتظار خاطئ (كلبش) و22 بدون قيادة / انتهاء التراخيص و3 تحميل ركاب بالصندوق الخلفي و4 تحميل ركاب بالأجر و10 مواقف عشوائية وتحصيل 63450 جنيها مقابل التصالح فى 841 حالة و(152) حالة تجاوز السرعة المقررة و360 حالة مخالفات غيابية و24 بدون لوحات و12 حالة توك توك.



وحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة للتحقيق في الوقائع المشار إليها.

