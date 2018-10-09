جمال عقبي: الاستراتيجية الربحية لشركات القطاع العام غير منطقية

قال جمال عقبى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات أن الخطة المستهدفة من الاستراتيجية المقدمة من وزير قطاع الأعمال بهدف تحقيق أرباح 40 مليار جنيه لشركات قطاع الأعمال غير منطقية .



وأضاف عقبي" لصدى البلد " أن تلك الإستراتيجية الربحية وهمية خاصة بعد الإهمال والخسائر التي تعرضت لها الشركات القابضة خلال السنوات السابقة .



وأكد عقبي ان اتحاد العمال سيعقد اجتماعا قريبا لمناقشة جميع القرارات التي اتخذها وزير قطاع الأعمال خاصة وأن خطة التطوير والإرباح لم يطلع عليها ممثلي العمال .



يذكر أن وزير قطاع الاعمال هشام توفيق صرح أنه إعداد استراتيجية لشركات قطاع الأعمال، بهدف تعظيم عائد الشركات الرابحة، وخفض خسائر الشركات الخاسرة ثم تحويلها للربحية ونستهدف من الاستراتيجية تحقيق أرباح بقيمة 40 مليار جنيه مقابل 15 مليار جنيه العام المالى الماضى.