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توك شو

أحمد الشامي: الحكومة تعمل على تقوية قطاع النقل البحري.. فيديو

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 04:08 م
الدكتور أحمد الشامي
الدكتور أحمد الشامي
توك شو
قال الدكتور أحمد الشامي، مستشار النقل البحري، وخبير اقتصاديات النقل ودراسات الجدوى، أن الحكومة تعمل على تقوية قطاع النقل البحري في مصر عن طريق إستراتيجية عامة خاصة بالتطوير.

وتابع "الشامي" خلال لقاء على الفضائية الأولى المصرية اليوم، الثلاثاء، أن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أعلن عن منح تخفيضات خاصة بالسفن.

وأضاف "الشامي" أن تطبيق هذا القرار سوف يكون على الـ6 موانئ الخاصة بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

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